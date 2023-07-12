一名女網友分享，她的Line累計10萬條未讀訊息後就卡住了，完全無法跳出任何訊息，讓她超困擾，也引起網友討論。根據Line官方的解決方法，可以嘗試重新啟動App或手機；如果還是沒有效的話，則可能是行動裝置容量不夠，才導致訊息無法顯示，這時可清除Line快取檔案看看。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，她的Line累計超過10萬條未讀訊息後就掛掉了，嘗試用手機開啟App後，明明顯示有10萬條以上的未讀訊息，但點進去卻一條也沒有，讓她不知道該怎麼辦。

貼文引起網友討論，「這個有當梗圖的潛力」、「不要加一堆群組，Line的容量很容易爆掉，就算常常刪聊天紀錄也沒用，我前幾個月就是這樣，後來退很多群組，Line的App刪掉重新下載才好了，妳可能要把Line刪掉重新下載」、「這太扯了」、「太狂了！不考慮用電腦版救援看嗎？」

針對Line訊息跑不出來的問題，Line官方部落格曾分享解決辦法，首先是結束所有的應用程式，然後重新啟動Line，如果沒改善的話，可嘗試將手機重新開機；如果第一種辦法無效，有可能是行動裝置容量不夠，才會導致訊息或圖片無法顯示，這時候可以清除Line的快取檔案，到手機的「設定」中，找到應用程式的選項，找到Line後選擇「儲存空間」，再點選「清除快取」或「清除暫存記憶體」。