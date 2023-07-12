日前，由吉林省政府主辦、吉林省台辦、民革吉林省委會、吉林省商務廳承辦的首屆吉台經貿文化交流洽談會在長春成功舉行。此次會議旨在促進吉台兩地在經濟、貿易、文化等領域的合作與交流。

會上，吉林省副委書記、省長胡玉亭親自接見了台灣新黨主席吳成典和台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏等重要嘉賓。胡玉亭表示，台商在吉林的投資領域廣泛，他們在企業經營理念、市場開拓以及先進技術等方面的導入對吉林的經濟發展具有巨大的影響力。

吉林是中國大陸重要的老工業、農糧品、清潔能源生產基地，近年來，配合東北政興政策等發展策略，吉林的發展進程已進入到「上升期」。胡玉亭希望能吸引更多台商抓住吉林振興發展的機遇，在現代農業、新能源、數位經濟、醫藥健康、文化旅遊等領域拓展更多合作空間，豐富兩地民間交流形式，積極深化吉台經貿文化各領域的融合發展。

吳成典、李政宏等也紛紛表示，近來大陸提供多項投資政策，將進一步推動兩岸在經貿、文化、社會等各領域的交流合作。而此次交流洽談會的成功舉辦，除了為吉林省與台商之間的合作交流提供了有力的平台，也將近一步的促進地方發展，並加深彼此間的了解，展望未來，攜手深化發展，促進共榮前景。