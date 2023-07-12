楊蕙如涉嫌遭檢舉經營易始公司利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球等賽事名義，涉嫌虛增支出詐取交通部觀光局、體育署、台北市體育局的政府機關補助共計977萬6146元，檢方起訴後，台北地方法院12日開庭，楊女否認犯罪，法官諭知，移由一般庭審理。

楊女遭檢舉，易始公司自2017、2018年起利用舉辦WTA女子職業網球名義，以不實發票浮報賽事支出，向教育部體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領補助數百萬元，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書等罪。

由於楊蕙如涉網軍案爆發期間，國民黨台北市議員徐巧芯等人曾舉行記者會，指稱楊蕙如雇用網軍的經費，疑來自WTA女子職業網球台灣公開賽的台北市政府等政府機關補助金，引發各界關注。

2020年1月，台北市長柯文哲證實，經北市府政風處調查查出，楊蕙如用1張發票向2個單位申請核銷，鑽法律漏洞，將全案移送檢調偵辦。北檢指派承辦楊女網軍案的專案檢察官指揮台北市調處蒐證。

檢調調查，易始公司實際負責人楊蕙如，利用2017、2018年舉辦WTA國際女網賽台北站等2場賽事主辦權機會，以易始公司名義向北市府及中央申請補助，2017年標案及補助款合計約4200多萬、2018年補助款約5000萬元。

但檢調懷疑，楊蕙如在WTA台灣女網公開賽期間，涉嫌虛增賽事名目，並大量蒐集與賽事無關的發票，浮報賽事支出，並且重複向不同政府機關申請補助，總計向體育署、台北市體育局、交通部觀光局共詐領977萬元。