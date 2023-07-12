與此同時，臉書母公司Meta、微軟和蘋果正致力於開發元宇宙的產品或服務，人們因此擔心，這些公司可能會獲得相對於較小競爭對手的不公平優勢。

歐盟一位主管表示，其計畫旨在反映歐盟的價值觀和基本權利，以及建立一個開放的、可互操作的「元宇宙」。據他估計，到2030年，該領域的全球市場規模將從去年的270億歐元，上升至超過8000億歐元。

歐盟的計畫包括創作者、媒體公司，和其他人聯合起來，建立一個產業生態系，建立監管沙盒，以協助企業測試元宇宙模型，以及推廣技能開發專案和虛擬公共服務。

執委會副主席維斯塔格(Margrethe Vestager)在聲明中說：「我們需要以人為中心，並根據我們的歐盟數位權利和原則塑造此一中心，以應對隱私或虛假資訊的風險」。

維斯塔格在上周曾表示，暫時沒有監管元宇宙的計畫，但她預期近年來頒佈的大量規則，包括隱私、市場力量、即將出台的人工智慧監管等，將適用於這個新領域。