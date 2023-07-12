歌壇天后「CoCo」李玟5日離世，享年48歲，傳出老公Bruce在婚內頻傳緋聞，自己更被當成透明人對待，讓她半年多來天天以淚洗面，如今爆出即便如此男方仍不願意離婚，就是想從李玟身上拿到錢。

李玟在某場香奈兒派對上，認識相差16歲的老公Bruce，交往8年後於2011年在香港舉辦斥資上億的豪華婚禮，婚後更是不斷製造驚喜給老公；據悉，身為遺腹子的她，從小就渴望得到父愛，所以把這份情感寄託在Bruce身上，導致這段婚姻出現狀況時，始終無法放下，最後走上輕生這條絕路，二姊李思林先前透露李玟過不去的坎就是「感情」，但是「Bruce是老公不是爸爸」。

Bruce多次被狗仔拍到與其他女子過從甚密，最後更與李玟分居感情轉淡，根據《三立新聞網》報導，Bruce即便如此仍沒有離婚的意願，主要在於想要李玟身上拿到錢，先前更傳出Bruce不滿李玟把遺產全留給母親管理，導致自己拿不到半毛錢，對此狀況相當不滿的他，質疑李玟遺囑可能遭到造假，有意找律師推翻。

日前有大陸微博主爆料「兩人結婚12年，生活上吃的用的別墅都是李玟支付」，甚至還傳出當年豪砸6億的世紀婚禮，其實都是出自李玟之手，甚至傳出Bruce其實是領年薪300萬港幣的公司小主管，全是靠李玟利用資源和人脈，把他捧成超級富商，讓諸多網友砲轟他的行徑根本是不要臉。

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