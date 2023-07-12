歌手采子（謝采紋）2021年因感情風波暫別演藝圈，從此消失在螢光幕，直到今年4月出席活動宣布復出，就有媒體直擊，采子一度在早市打工賣飯糰，直到現在雖然已復出，但回高雄時，仍偶爾會去幫忙。對此，采子透過社群平台發聲：「每一天都是賭注，每一個決定都是賭注」。

24歲采子日前被《鏡週刊》直擊，在高雄的早市賣手做飯糰、打工賺生活費，每天早上5點上班、8點下班，時薪200元，一個月收入1萬2，采子都戴口罩賣飯糰，不只老闆沒認出她，來買飯團的客人也不知道她是誰，對此，采子經紀人表示，的確打工一陣子，不過采子現在比較常在台北，「只有回高雄，偶爾會去幫忙。」

打工消息傳出後，采子昨（11日）有感而發說：「當你想邁向嚮往的生活以及簡單，勢必會流失某些本認為重要的東西，而這樣的陣痛期將迎來的，永遠是不確定」，采子直言，每一天都是賭注，每一個決定都是賭注，「我一向認為能拋下原本所擁有的，因更了解自己而能輕描淡寫過程的人，特別勇敢」。

采子限動全文。（圖／采子 Instagram）

采子在演藝事業巔峰之際，爆出交往老闆邱鋒澤、卻劈腿閨密荳荳的男友何孟遠，第一時間還拉媽媽出來，導致演藝形象大傷，遭經紀公司解約，從此消失在螢光幕，直到今年4月出席活動宣布復出，現在采子積極回歸演藝圈，除了錄新專輯外，月底也將舉辦「夏夜吻著海風和你」生日音樂會，這是采子回歸舞台的第一個大型活動。