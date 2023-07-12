螞蟻集團將以自有資金回購最多7.6％股份，回購價格對應公司估值約為人民幣5,671億元，較集團2020年IPO時估值為2.43兆港幣（折合約人民幣2.2兆元）大跌超過7成。由於螞蟻集團計劃的股份回購價格遠低於其早年估值，聯合創辦人馬雲的財富進一步縮水。

現年58歲的馬雲持有螞蟻集團9.9％股份，根據外媒富豪指數，按股票回購條款，分析師平均預期和Fidelity Investments給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。

外媒財富指數還顯示，曾經是中國大陸首富的馬雲如今身家可能在300億美元左右，不到2020年螞蟻IPO前其財富最高點的一半。

隨著中國人民銀行開出對螞蟻集團人民幣71.23億元罰款，市場預期螞蟻集團整改步入尾聲。分析師表示，螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，即使監管調查可能結束，但重啟IPO的計劃或將推遲。