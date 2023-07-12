台北捷運文湖線日前開始試辦部分車廂拆除座椅，以增加總載客數。捷運公司董事長趙紹廉接受媒體專訪時，表示試辦後有減緩民眾等車的人潮，因此在9月學校開學後，會評估是否要擴大實施。不過部分議員與民眾也反應，減少座位後對身障者及弱勢並不方便，對此台北市長蔣萬安回應，目前的改裝僅是針對第2、3節車廂，第1、4節車廂的博愛座仍保留，並且從4席增加至8席，對身障朋友更加友善。

蔣萬安表示，目前文湖線拆除座椅的列車改裝了3列，而改裝後的列車皆運行於尖峰時段，確定可以順利消化壅塞的人潮，達到了預期的成效。蔣萬安說，暑假期間會持續試辦，開學後再針對人潮狀況做彈性調整。蔣萬安強調，目前拆除座椅的改裝僅針對中間的第2、3節車廂，前後端第1、4節車廂的博愛座仍會保留，且原本的4席博愛座會增加至8席，對於身障朋友更加友善。

蔣萬安說，只會增加改裝的列車班次數，不會再針對車廂內的座位多做拆除，會依照現在試辦運行的狀況來彈性調整，不管是怎麼樣做座位的規畫跟安排，甚至是因應接下來開學人數增加，最主要目的是希望乘客不用在月台上面等太久，車來了搭不上也不用持續等很多班次，目前試辦成效是有達到預期目的。