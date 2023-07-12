東石海之夏閉幕煙火秀將在8月13日晚間9點登場，海上煙火秀總長度360秒。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

每年最夯「東石海之夏」活動，8月5日、6日和12日、13日兩個周末將在嘉義縣東石漁人碼頭熱鬧展開，其中攝影愛好者最期盼的海之夏煙火秀，將在8月13日晚間9點登場，海上煙火秀總長度360秒，最大達12吋，與2022國慶煙火同等規格，將為海之夏帶來嶄新視覺饗宴。

嘉縣文化觀光局指出，往年海之夏煙火秀總吸引許多攝影師提早卡位、搶拍好角度，今年也不例外，今年特別與嘉義在地的煙火公司聯手推出海上煙火秀，總長度360秒，將帶來時下具話題性的風火輪煙火，搭配雙堤岸特效，施放高空煙火、尺玉花火，以海浪、水母等造型煙火。

縣長翁章梁表示，東石海之夏最後1天的閉幕活動，都是由璀璨煙火作漂亮結尾，今年活動同樣規畫煙火秀，一口氣將施放1萬2000發的煙火，有多款不同尺寸的煙火，最大達12吋煙火，正是與2022國慶焰火同等的高規格煙火，必定會非常精彩，讓人看得目不轉睛！

海上煙火秀1日遊程，建議上午可以到洲南鹽場認識鹽之花或是到高跟鞋教堂散步。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

海上煙火秀1日遊程，可規畫傍晚到東石的白水湖欣賞夕陽。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁說，今年最佳觀賞點除漁人碼頭之外，特別推薦今年新完成的「大船入港」船屋，全新景觀造型船中央景觀台，結合煙火、地景、地貌及海港的景色，可以拍出另一番的美感！

東石漁人碼頭親水設施暑假期間大受歡迎。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

文觀局長徐佩鈴說，東石漁人碼頭閉幕煙火秀施放長達6分鐘，為海之夏活動閉幕留下最美的煙花，也推薦欣賞煙火的1日遊程，建議上午可以到洲南鹽場認識鹽之花或是到高跟鞋教堂散步，中午到布袋魚市品嚐現撈的海鮮料理，傍晚到東石的白水湖欣賞夕陽。

徐佩鈴說，晚上再到漁人碼頭聽音樂看煙火，欣賞多彩變化的美麗煙火於空中綻放，與海平面相映成動人美景！徐佩鈴熱情歡迎全台各地遊客都能來欣賞這場精彩的夏日海上煙火秀！