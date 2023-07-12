講到缺鈣問題，通常都會聯想到骨質疏鬆，其實跟心血管疾病也有關。台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄就表示，當身體缺乏鈣、鎂或鉀時，皆有可能出現心悸。然而，她指出，鈣是難以達標的礦物質，根據調查，台灣4歲以上人口的鈣攝取量全都不足。醫並推薦6種超級鈣食物，包括牛奶、莧菜、芥藍菜、乳酪、豆干及芝麻，任何一個達標都可補充約100～300毫克的鈣質。

陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，鈣質存在於骨骼跟血液中，但比例懸殊，前者占99％，負責支撐身體結構；後者只佔1％，調控神經傳導、肌肉收縮及部分心臟功能。

雖然血液中的鈣質所佔比例極少，但仍相當重要，陳欣湄就提到，當身體缺乏鈣、鎂或鉀，皆有可能出現心悸，因為這些電解質都與肌肉、神經調控有關，但絕不建議過量補充，特別是有腎病問題者。

陳欣湄進一步說道，鈣其實是難以達標的礦物質，根據《2017－2020年國民營養健康狀況變遷調查成果報告》顯示，多數台灣人的鈣攝取量不足，4歲以上人口的鈣攝取量全部沒有達標，原因跟每日的鈣建議攝取量很高有關，鈣質是人體骨質結構重要一環，而骨質又佔了人體約1/5～1/10的重量，即鈣質補充量也得夠高。

至於該如何增加鈣質攝取量？陳欣湄推薦6種超級鈣食物，主要分布在豆魚蛋肉類、堅果及乳品類，包括牛奶1杯，約240毫升；莧菜100克，約煮熟後1碗；芥藍菜100克，約煮熟後1碗；乳酪2片，約40克；豆干1片，約40克；芝麻2茶匙，約10克。她指出上述食物，任何一個達標都可補充約100～300毫克的鈣質。

根據衛福部國民健康署建議，不同年齡的每日鈣質攝取量，0～6月為300毫克；7～12月為400毫克；1～3歲為500毫克；4～6歲為600毫克；7～9歲800毫克；10～12歲1000毫克；13～18歲為1200毫克；19歲以上則為1000毫克。陳欣湄以30歲女性為例，每日牛奶2杯、莧菜1碗及豆干1片，即可達到鈣建議攝取量。