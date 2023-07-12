今年分科測驗物理科題目相當生活化，全國教師會解析指出，考題強調基本概念與閱讀理解，計算量減少，由易漸難 整體難易適中，具鑑別度，較去年的難度降低。

全教會表示，物理科試題安排由難度中偏易的基本題，逐漸引入難易適中、中偏難的思考題：單一選擇題估算10題是基本題，具有基礎概念應能得分。

全教會說，今年物理科命題題材創新，取材生活化：例如，以珠寶商用電子秤測量金飾為題材，測驗考生有關測量的平均值和標準差，評量學生的量測不確定度概念。雜耍表演者拋投五顆小球的表演，評量考生運動學概念。以機車排放廢氣而伴隨噪音，測驗考生以聲波干涉設計消音器降低噪音量的概念。

全教會指出，物理科多選題強調概念分析，無複雜計算。混合題與非選擇題測驗學生閱讀理解與分析能力，以高中所學概念，即能思考與解答問題。混合題與非選擇題強調閱讀理解能力，計算量降低。

全國高級中等學校教育產業工會則說，今年物理科試題難度較去年親民許多，重觀念及靈活運用，計算量較少。其中章節分布算平均，扣合108課綱精神，圖表題比重提高，素養題與高層次試題多扣合課程內容，較易讀懂題目。

不過全中教也說，今年物理科試題「單位因次」、「不確定度」等觀念問題再次出現，大部分題目皆凸顯基本觀念的重要性，考驗考生觀念紮實度及活用能力。第19題出現課綱實驗試題，但是只需基本概念即可作答，有點可惜。