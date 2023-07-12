綽號「狀元」的台南47歲任姓男子9日晚間遭擄，被4人凌虐毆打後，丟包永康奇美醫院時已明顯死亡，警方成立專案小組偵辦，陸續帶回糾眾動手的28歲陳姓主嫌等6人，疑幕後主使的32歲楊姓主嫌昨晚也到案。據了解，楊、陳等人在安平區從事八大傳播業，但楊到案後辯稱不知情、不在場，警方訊後將依殺人罪、組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

警方偵辦這起殺人丟包醫院案，案發後鎖定11輛車，陸續帶回7人，後續仍有4人尚未到案，但主要嫌犯包括陳嫌、楊嫌都已逮回，陳嫌已遭羈押禁見；另，9日案發當晚，23歲張姓男子載著20歲陳女駕車將任男丟包醫院 ，張嫌說詞避重就輕，辯稱「在路上撿到任男」，後又改口「有人叫我去載人」，也否認動手打人，但也遭羈押禁見。

警方昨晚再帶回躲藏一天的32歲楊姓主嫌到案，楊嫌矢口否認涉案，對於案情一律辯稱「不知情、不在場」，但警方認為他涉案程度重大，懷疑他就是幕後主使者。

據了解，楊男在安平地區跟著一名老大，陳嫌等人則是楊的小弟，研判整起案件是楊主使陳糾眾修理任男，但楊嫌到案後對於案情避重就輕，否認涉入這起虐殺丟包案。