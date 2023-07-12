據界面新聞引述德國《汽車週刊》報導，燃油車時代的霸主之一的奧迪，正在考慮首次從大陸本土電動汽車企業購買電動平台的授權，以加快開發速度。目前談判正在進行當中，大眾集團首席執行官奧利弗．布魯姆已經批准了該項目，相應的提案將在監事會特別會議討論。

北京社科院副研究員王鵬表示，從之前的「用市場換技術」，到今天的「用技術換市場」，大陸車企正在進行一場跨越。他說，大陸乘用車市場是白手起家，上世紀奧迪進入大陸時，跟一汽合資建廠，背後靠的是市場換技術，現在大陸在電動車市場的產業鏈技術、整車製造、市場口碑還是價格競爭力方面處於領先地位，擁有了國際競爭力。

獨立國際策略研究員陳佳也說，奧迪並不是第一個坦承技術不如大陸的外資龍頭車企，豐田作為曾經的全球霸主，近期也承認在純電車型研發領域相比大陸「技不如人」，並將在大陸建立全新的研發體制，來趕超在新能源純電汽車研發領域的平台性優勢。

對此，奧迪中國也對外表示，大陸汽車市場正處於有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰略方針，共創成功未來。

據奧迪揭露數據，2023年1到3月奧迪在大陸地區的銷量為13.64萬輛，較上年同期下滑16％。且是持續性的。這也讓奧迪在大陸市場出現銷量落後。觀察2022年，BMW、賓士在華銷量分別為79.2萬輛和75.2萬輛，已經與奧迪拉開了「10萬輛級」差距。今年第1季也是超過19萬輛，把奧迪甩在了身後。

具體發現奧迪在大陸銷量落後，也涉及到新能源轉型失利的影響。目前大陸市場新能源車滲透率持續攀升，據中國汽車工業協會統計，2023年上半年新能源汽車銷量達到374.7萬輛、年增率長44.1％，新能源汽車的市場佔有率已經達到28.3％。

業內人士分析，奧迪電動化轉型再不加速，將來不及在豪華純電市場分一杯羹。2025年可能是外資品牌在純電平台競爭領域最後的機會。