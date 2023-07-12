位在台東的台灣自閉兒家庭關懷協會獲得加拿大駐台北貿易辦事處捐助慈善募款，孫中光(手持麥克風者)說，感謝他們讓愛傳到偏鄉。（孫中光提供／蔡旻妤台東傳真）

位在台東的台灣自閉兒家庭關懷協會獲得加拿大駐台北貿易辦事處捐助慈善募款，孫中光(手持麥克風者)說，感謝他們讓愛傳到偏鄉。（孫中光提供／蔡旻妤台東傳真）

育有2名中重度自閉症兒子，人稱「孫爸」的孫中光自學校退休後，全心投入照顧弱勢兒童，成立台灣自閉兒家庭關懷協會，獲得加拿大駐台北貿易辦事處捐助慈善募款13餘萬。孫中光帶著疑惑北上詢問「怎麼會找上偏鄉默默無名的我們？」原因是，加拿大駐台北貿易辦事處祕書Penny不只追蹤協會臉書，更是協會產品星願米的粉絲，「一吃就好幾年」。

加拿大駐台北貿易辦事處將今年度慈善募款GCWGCC（Government of Canada Workplace Charitable Campaign，是加拿大政府發起的慈善募款活動）所得共13萬2985元捐贈給台灣自閉兒家庭關懷協會。加拿大辦事處每年透過義賣，員工早餐等各項活動， 由員工捐款來籌募善款， 並捐贈給需要的社福團體。

孫爸感動地說，很高興被加拿大辦事處看見，善良是無國界，再遠愛心也傳送到偏鄉，很感謝加拿大代表倪傑民及辦事處所有同仁。

台灣自閉兒家庭關懷協會兩周前接獲加拿大駐台北貿易辦事處祕書Penny來電，電話中說明加拿大辦事處同仁今年的公益捐贈活動經票選結果將此款項捐贈給台灣自閉兒家庭關懷協會，孫爸說，「當下覺得很驚訝！協會如此默默無名，怎麼可能會找上我們呢？不久後收到辦事處Jim Nickel代表來函才確認這是真的。」

「為什麼會找到台東的協會呢？」原來Penny是星願米愛好者，幾年前在臉書上看到協會販售星願米，她覺能夠吃到好米又可以幫助這群孩子實在太好了，這一吃就好幾年了，除此之外還購買協會其他產品，也分享給同事知道，因此也追蹤協會臉書好幾年了，因此更了解協會。在Penny推薦，在經過票選後，由協會獲得大家的青睞，就這樣促成了這樁美事。

孫中光坦言，看到台北的大眾運輸系統是如此便利，有無障礙公車、四通八達的捷運，完善的醫療教學醫院，反觀台東孩子們要到協會是如此困難，沒有無障礙公車，路程遙遠公車又少，只好自己想辦法去接送，孩子愈來愈多，跑一趟接不完就跑兩趟，這就是協會困難之處，但他會想盡辦法克服。