全台首邑縣城隍廟日前警示民眾，農曆7月要留意「火和電」，命理專家楊登嵙老師表示，城隍爺今年特別提前指示「實屬罕見」，代表有大事發生；並提醒生肖屬兔、鼠、雞、馬及龍的人，在農曆7月要更加留意。

楊登嵙指出，城隍爺有陰間行政官、司法官的職責，在陰間司法神的部分，城隍有專司人間善惡之紀錄、通報、死者亡靈審判和移送的職務，主管生人亡靈、獎善罰惡、生死禍福和增進幸福利益等。

台南首邑城隍廟日前完成癸卯年共計4壇公事及巡爐下賜福，楊登嵙表示，值得注意的是，城隍大駕罕見在巡爐下當晚特別提前示警眾人，「農曆7月要留意火和電」；廟方指出，這次提前這麼早指示，實屬罕見，城隍大駕下次再降駕預計農曆8月，期間是否會再降駕都是未知數。

楊登嵙提醒，城隍爺特別指示農曆7月要留意火和電，表示「有大事發生」，雖然指示的是農曆7月期間，但仍要時刻注意生活周遭的小細節，「留意多一些，遺憾意外少一點」。

楊登嵙指出，2023癸卯年值刑沖破害太歲5生肖，兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲，這5生肖要特別注意，尤其在農曆7月；另外，今年氣候異常炎熱，天乾物燥，應注意火災及電線走火等問題，民眾要注意身體健康，小心中暑。

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