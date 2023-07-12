ESG InfoHub彙整Market Highlights、ESG資料庫、商品、相關資源及溫室氣體盤查等網頁，其中Market Highlights提供台灣資本市場及上市公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書、溫室氣體、公司治理、平等與多元、盡職治理及綠色金融等近期市場關注焦點。

ESG InfoHub並推出「上市公司ESG儀表板」功能，讓使用者可以方便地查詢和比較上市公司的ESG資訊，環境面包括：溫室氣體排放、用水量及廢棄物等環境資訊；社會面則可查詢女性主管比例、職業災害人數、員工薪資等指標；公司治理面則可查詢獨立董事席次比例、董事會出席率及法說會次數等相關資訊。使用者並可透過儀表板功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較，並瞭解年度變化量。

為方便投資人瞭解ESG相關商品，ESG InfoHub亦提供ESG相關指數、ESG指數化商品及永續發展債券連結，協助投資人尋找適合之投資商品。ESG InfoHub亦彙整國內外的ESG相關法規、準則以及宣導資料，將有助於企業了解ESG的相關規範和指引。

投資資訊中心網站今天啟用，整合證交所官網、公開資訊觀測站與基本市況報導網站的投資相關重要資訊，提供投資人中英文同步一站式整合資訊。

證交所設立投資資訊中心網站主因，在於以往赴海外進行引資活動時，外資機構投資人多次反映，希望能更有效率蒐集與投資相關資訊、整合證交所各網站的重要內容、多種檔案格式、圖表輸出以及提供中英文格式一致的資料。

證交所表示，投資資訊中心網站主要有：1.提供對投資人投資決策有用資訊之一站式服務：2.提供圖像化視覺化分析報表，使數據類資訊一目瞭然；3.多種檔案格式輸出，有利使用者將資料加工利用等三大亮點。