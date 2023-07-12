Joe Davis: "They're chanting 'Come to Seattle," do you guys want to start your own chant to Shohei? "



Freddie Freeman: "That would be tampering. I'm not doing any of that...I'm gonna go with all 30 teams would want Shohei on their team." pic.twitter.com/agaFnNBdC7 — Awful Announcing (@awfulannouncing) July 12, 2023

Elias Díaz deserves All-Star MVP just based on how excited he is about likely winning All-Star MVP

pic.twitter.com/12Zwc6uLjQ — Casey Drottar (@CDrottar19) July 12, 2023

一年一度的大聯盟全明星賽今（12日）火熱開打，今年美、國聯兩隊分別身穿綠、藍深色球衣，也是明星賽主辦地西雅圖水手隊的主要配色，美聯明星隊雖兩度取得領先，不過8局上遭洛磯捕手狄亞茲（Elias Diaz）敲出2分炮，國聯3比2逆轉取勝，也是自2012年明星賽後再度拿下勝利，狄亞茲獲選為今年明星賽MVP。

洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）生涯首次被任命為明星賽先發，此戰最快球速95英哩，分別遭前兩位打者小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、弗里曼（Freddie Freeman）扛向全壘打大牆前，還好外野手守備夠罩化險為夷，寇爾無失分安全下庄，結束先發任務。

日籍球星大谷翔平擔任指定打擊第2棒，遭到響尾蛇蓋倫（Zac Gallen）彈指曲球揮空三振，也是大谷翔平首次在明星賽吞下三振。大谷明年將成為自由球員，同處美國西岸的水手具有地理優勢，地主球迷也趁這次機會遊說，「來西雅圖吧」的叫喊聲迴盪整個球場，此時現場主播問起弗里曼和貝茲（Mookie Betts）是否會跟著高喊，弗里曼馬上意識到這是陷阱，當機立斷表示，「這會是違反招募，我不會這麼做的，我覺得30支球隊都會希望得到大谷翔平。」

美聯明星隊先將分數開張，光芒一壘手迪亞茲（Yandy Diaz）敲出本場比賽第1轟，美聯取得1分領先，國聯明星隊直到4局上才突破封鎖，阿萊斯（Luis Arraez）安打帶有1分打點，此戰2打數都敲安，持續展現打擊王本色。6局美聯攻勢再起，替補上陣畢謝特（Bo Bichette）高飛犧牲打，幫助美聯再度拿下優勢。

美聯明星隊第9任投手菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）生涯每9局被全壘打率不到1，不過他8局上登場投出保送後，被洛磯捕手狄亞茲（Elias Diaz）轟出逆轉2分彈，國聯明星隊本場首次超前，9局推出金柏若（Craig Kimbrel）守成，終場國聯3比2險勝。