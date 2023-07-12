打造智慧城市，智慧共桿是發展重點之一，新北市目前已在市府周邊及府中建置10支智慧共桿、新店寶高園區有4支智慧共桿，未來也將在塭仔圳89支、市政廣場2支及熊森林樂園1支設置，共增設92支。

智慧共桿透過城市道路桿件附掛各類感知設備，具智慧照明、交管、環境偵測、智慧電錶、數位看板推鄉播、通訊設備功能。

新北市資訊中心今在市政會議以「AI塑造未來城、新北領航智慧城」為主題報告表示，避免重複開挖，智慧共桿的設置以新興開發地區優先，所附掛的設備數據，如空氣感測器、噪音感測器等，將介接及傳遞回市府大數據中心及管理平台進行分析。

目前已完成市政週邊、府中及寶高園區共14處的智慧共桿建置，塭仔圳、市政廣場及熊猴森共92處也已經規畫完成。至於林口工一、府中雙城、貴子坑溪及三鶯文創等處的智慧共桿建置，尚在規畫中。

資訊中心表示，另也將新北寶高產業園區打造成為國內首座5G智慧產業園，透過5G特色專網場域的建置，吸引國內外高知名度廠商進駐，提高新北寶高園區廠商人駐品質和新創成中心轉化產值。

此外，提升家長對公托機構的信任，必要時可以調閱影像保存證據，監管雲透過異地備份概念，自公托監視器即時同步影像檔案至各公托監管雲暫存設備，並經加密後上傳雲端備份存檔；現場如有影像遭破壞者，皆可從管理平台下載還原保留期間的影像檔案，妥適做好事前預防、事中調閱、事後佐證的需要，以打造智慧安全的公托環境及提升家長信任，目前已完成121家公托中心。