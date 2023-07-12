媒體報導，行政院去年6月和今年1月曾召開祕密會議，內容提及談及美國要求我方國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，研發生物戰劑。對此，行政院12日駁斥，報載去年6月23日開的祕密會議，事實上當天為行政院第3808次院會，前行政院長蘇貞昌需主持院會，行政院及蘇亦無報載相關會議，也不存在所謂的會議記錄。

有關美國要求我方研發生物戰劑一事，國防部、外交部及總統府都以否認。行政院林子倫指出，行政院會議記錄皆載明會議時間、地點、主席、出列席人員、報告事項、綜合討論、院長提示、散會時間等格式處理，舉凡治安會報、性別平等會等會議記錄，相關格式及內容亦可在公開網路確。

林子倫說，報載內容連紀錄是由何單位產出都無列明，顯為造假。同時，該文件所使用「本黨」字眼亦與行政院相關會議記錄語法不合，若干內容有多處謬誤，甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑。

林子倫表示，我國相關單位及美方已多次澄清，雙方皆遵守「禁止生物武器公約」，並無違背公約、研製生物戰劑之情事，相關媒體不顧多方澄清，在未經任何查證的情況下，執意持來路不明的文件內容持續混誤輿論，令人感到不解與遺憾。

林子倫表示，行政院將研議把此次相關報導內容（包括刊載媒體）完整列入識假範例當中，此外，除再次駁斥相關錯假訊息，也要求報導媒體應善盡媒體職責，立即更正錯誤內容，避免不實訊息持續傳散，造成社會恐慌。