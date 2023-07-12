夜店殺警案受刑人「星二代」易寶宏，因入獄後改調外役監「坐爽監」引發爭議，結果易男因去年外役監返家探親期間，上網幫八大行業貼文廣告，另在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站，法務部矯正署調查屬實，認定易男違反規定情節重大，不適合繼續在外役監服刑，依法將易男解送花蓮監獄執行。

矯正署表示，易寶宏於台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行，因獲准返家探視期間， 於去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式而加以宣傳；又於去年12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。

矯正署調查時，經易寶宏坦認不諱，矯正署因 查證屬實，認為其行為已違反外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴規定。

矯正署表示，准許外役監受刑人返家探視之目的，是在於與家人深化感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。

但易寶宏竟未恪守規範，於返家探視期間，從事與返家探視目的顯然無關之行為，有違外役監中間性處遇措施之精神，經台東監獄監務委員會議決議認定易男行為放縱不羈，為嚴重違反返家探視規定之重大事由，違反《外役監條例》第18條規定，不適合在外役監繼續執行，矯正署於7月11日據報依法審核後，准予解送花蓮監獄執行。