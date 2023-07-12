民眾黨主席柯文哲7月29日要舉辦演唱會，但因租借北流不成脫口而出的「太監說」惹議，柯文哲昨透過臉書簡短道歉，對於柯文哲的道歉，民進黨立委鍾佳濱表示，柯文哲過去也有過道歉的紀錄，但始終不知道哪次道歉是他的態度，因為在臉書上道歉會認為是小編在道歉。

鍾佳濱表示，其他民眾黨公職為了柯文哲的事情道歉，但不代表是柯主席的意思，真的撲朔迷離，柯文哲對他說錯的話到底有沒有認錯，社會上看得很清楚，大家也見怪不怪。

另外，柯文哲日前在網路節目中表示，6月訪日時「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP要死那個心」，卻遭駐日代表謝長廷打臉，柯文哲的訪問對象，並沒有自民黨幹事長，民眾黨事後發出聲明，柯講的其實是自民黨參議院幹事長世耕弘成。

對此，鍾佳濱指出，柯主席熱衷於到其他國家參訪，但卻對當地國不了解，將自民黨參議院幹事長和自民黨幹事長搞混，就是把民進黨黨祕書長許立民跟民進黨立法院的幹事長劉世芳搞混一樣。

他表示，顯然在整個政黨和國家政策扮演不同角色，但柯主席搞不清楚，黨的黨參議和黨團三長差異，更嚴重完全背離一般國際禮儀，任意引述他人私下跟他說的話，如此當事人無法承認，也無法否認，在國際外交禮儀相當犯忌諱，會失去其他人對他的信任，沒有人會再跟他交談，或許他不了解，搞錯引述對象身分和關係，可能是柯主席的日常。