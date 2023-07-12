藝人Gino從男子偶像團體K ONE出道，近期深耕本土劇以及綜藝節目，收獲不少好評。私下不應酬也不愛玩的他非常愛車，砸上百萬在保養以及改裝上。日前Gino把自己的「小老婆」GT4送去改造，9日開心在臉書分享，並曬出跟愛車拍的帥氣合照，卻被網友發現車輛停在人行道上，已有違法嫌疑，他為此道歉：「是我疏忽了。」

Gino近日喜提改裝後的新車，開心宣布：「終於接小老婆整型成功出院了！」並曬出同框愛車的合照，但照片中的車不是明顯停在紅線邊，就是橫放在人行道上。不少網友質疑「這是違規停在人行道嗎」、「你跟你的小老婆好像違法停在人行道上，如果是停在立體停車場應該會帥氣度Up」、「提醒您停在人行道上已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項囉」、「停在正確合法車格的車才帥」。

對此，Gino先是PO出另一角度照片澄清：「我沒有要刻意停人行道，因為這是他們店門口啊～」但馬上又被網友指出，「那就是人行道啊」、「不是在店門口就可以停」。他隨後補上道歉：「很抱歉是我疏忽了。」並自省確實做得不對：「我直覺認為是店門口，卻忽略自己已違法，謝謝各位的提醒，讓我上了一課！」

前陣子苗可麗透露自己的車停在停車位時被撞了，雖然遇到這種狀況，但她還是必須先出發去外景工作，愛車成癡的Gino立刻留言建議：「姐，妳親自去警局報案，說明被撞的地點跟大概時間，看到是妳基本上三天內會破案」，他透露之前敞篷車被割破，報警後才知道台北市有很多看不到的監視器，會錄下很多事情。