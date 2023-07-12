離島醫療資源缺乏，需準備大量物資上島。（台灣之心提供）

台灣之心將於東引設立臨時醫療站為浪貓絕育。（台灣之心提供）

連江縣東引鄉浪貓數量增加，台灣之心愛護動物協會邀請獸醫師（台灣之心）組成8人團隊， 17日將赴島上駐點2周，為流浪貓絕育並為當地犬隻施打狂犬病疫苗，以絕育解決遊蕩犬貓數量過多問題。

東引鄉公所有感於浪貓數量增加，居民屢次反映貓叫春問題嚴重，不堪其擾，於是邀請台灣之心前往島上駐點2週，為流浪貓絕育並為當地犬隻施打狂犬病疫苗，以期減緩人貓衝突、並控制島上貓咪數量。

台灣之心專案執行祝維蔚表示，為有效提升浪貓絕育率，4名夥伴先於17上島，規畫於清晨、傍晚、夜間等不同時段，進行為期3天貓點調查，掌握貓咪出沒時間及族群數量；其餘人員則於23上島，進行10天誘捕、絕育工作，以島上浪貓全數絕育為目標。

專案管理張毅豪指出，之前曾受莒光鄉公所及東引鄉公所邀約，於2018年至東莒、東引進行為期2週駐紮任務，為165隻犬貓絕育；並於2020年前往西莒、東莒進行為期1個月駐紮任務，為94隻犬貓絕育，更達成西莒島上遊蕩母犬全數絕育的目標。

張毅豪強調，離島缺乏收容空間，但環境封閉，少有外來犬貓移入，故透過絕育達成遊蕩犬貓數量控制的效果十分顯著，樂見鄉公所、居民願以絕育解決遊蕩犬貓數量過多的問題。

台灣之心指出，東引鄉公所除了邀請台灣之心上島為浪犬貓絕育外，也提供狂犬病疫苗，委由獸醫師為軍中犬隻及家犬貓施打，東引居民可於23、24、25日下午2至4點，帶家中犬貓至農業改良場進行疫苗施打（無需事先報名）。