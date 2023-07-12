民進黨總統參選人兼黨主席賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲吐槽，賴清德的主張荒謬、可笑，更直言，賴的意思等於是在向台獨支持者說「現況不會變」，他打著台獨旗號參選，是台獨運動的最大污辱。

賴清德10日出席宜蘭後援會活動時表示，在總統蔡英文的領導下，台灣與白宮接近了，未來他所領導的國家也是朝相同方向持續走近，雖然何時可以到白宮還不知道，也沒有人可以預料，但方向絕對不會改變，「這是台灣長久的目標」。

介文汲昨（11）日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德此言是他看過最荒謬的獨立目標，古今中外也絕無僅有，「我看了真的要笑出來了」。他指出，賴清德的主張等於是在說，進白宮就是台獨的最高目標，然而，台獨的最終目標是要建立「台灣共和國」、並把中華民國政府趕走，但賴卻對「台灣國到哪裡去？中華民國怎麼辦？」等事提都不提。

介文汲痛批，賴清德推卸責任的能力是第一流的，他的話就是在跟台獨支持者說，現況不會變，現在先想辦法把他送進總統府，未來他再找機會進到白宮。介文汲也認為，賴清德打著台獨旗號參選，是對發展多年的台獨運動的最大污辱。