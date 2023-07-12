公平會的官網指出，於昨(11)日正式受理台灣大、台灣之星併案申請，對電信業者遙遙無期的盼望無疑算是一好消息。台灣電信業邁向新電信三雄可說是一波三折，作業時間比想像中還長，尤其是台灣大與台灣之星的整併案，先前因為超額頻譜爭議，業者們數度交鋒，也使得NCC(國家通訊委員會)以有但書方式通過，即台灣大需要在2024年6月底繳回超額頻譜，由於該頻段為使用率高的黃金頻段，故台灣大、台灣之星以攸關用戶權益為訴求，現階段仍持續透過多種管道，並積極和主管機關溝通力拼轉圜，台灣大也已經在今年3月將向台北高等行政法院，針對NCC提起行政訴訟。

遠傳、亞太電部分，截至上月底時間已到雙方約定是否要延展的期限，遠傳當時表示，目前雙方合約沒有要繼續展延，但會秉持當初合約精神，審慎評估本合併案相關事宜。市場解讀為，雙方合作意願仍高，惟公平會審議階段仍存在許多變數，故雙方當下決議不展延，回到原點，即不再受合約框架規範，但後續推估仍會根據主客觀條件的發展，積極評估合併事宜。

有鑑於目前兩大電信案在公平會都已經受理，台灣新電信三雄若無意外，將有可能下半年就將實現，也象徵台灣電信產業進入另外一新篇章。