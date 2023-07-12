非投資等級債與投資等級債兩者間的利差約為300bps，當大於300bps時，顯示非投資等級債相對較便宜，正是投資非投資等級債券的佳機。就歷史經驗來看，當經濟放緩時，BB評級債券報酬表現明顯較CCC評級債券勝出，預期未來景氣將呈放緩走勢，BB評級是前進債市的首選。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，此時為投資非投等債最佳時機的三個理由為：一、經濟放緩，債券收益能見度較高；二、經歷美國聯準會（Fed）快速且大幅度升息後，十年難得一見的好買點再次浮現，具經驗顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期；三、市場不確定性猶存，債券波動度較股市低，面對市況不明的環境，美國非投資等級債券相較美股更能穩健地參與市場機會。

張瑋芝表示，就債券種類的選擇上，美國Fallen Angel指數整體平均信評為BB；反觀美國非投資等級債指數平均信評為B；而美國Fallen Angel債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％；另一方面，美國Fallen Angel債券由於長期比一般美國非投資等級債有較低的違約率，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高。因此，長期來看，美國Fallen Angel債券長期票息報酬，勝出一般美國非投資等級債。