外媒指出，美國商標和專利局公布蘋果新增的53項專利，其中一項就是摺疊框iPad，可以讓外框當支架，也能透過外框連結外接鍵盤。

外媒認為，新的專利可以讓iPad擁有二合一的功能，外框還可以顯示WiFi、藍芽等，兩台設備接近後可以直接傳輸設計。