台北市日新國小學生多年前創作牆面「兒童的繽紛世界」，恐因台北捷運公司改造捷運中山站線型公園工程被拆除，近90位日新國小校友參與連署搶救，台北市公共藝術審議委員會昨審議北捷拆除計畫，由於爭議過大，委員會要求修改計畫，下次再審。文化局長蔡詩萍指出，他將親自帶隊與當地民意溝通。

由於「兒童的繽紛世界」可能因北捷工程被拆除，當年參與創作的16位日新國小校友組成「兒童的繽紛世界救援小組」發起連署搶救，截至11日為止，23位當年創作校友、近90位校友參與連署，總連署數近900人。

兒童的繽紛世界救援小組成員劉先生不忍牆面被拆除，特地寫信陳情文化部，加上蔡詩萍及台北市議員顏若芳協助，此案在11日送入台北市公共藝術審議委員會審查。文化局公布審議結果，委員會不通過北捷拆除計畫，要求北捷加強在地民意溝通，修正計畫後，下次送審討論。

據了解，委員會中曾討論切除一部分牆面，並將牆轉向南京西路側，同時邀請其他學童創作新的公共藝術作品。文化局長蔡詩萍證實，此為部分委員意見，最後未獲所有人同意，且委員會考量北捷拆除計畫有爭議且正、反意見皆有，才有上述決議。

蔡詩萍指出，台北市公共藝術審議委員會約3個月開1次，他會在下次開會前，親自帶工作小組成員與當地民意溝通。

兒童的繽紛世界救援小組成員劉先生表示，北捷去年提出設計是保留牆面，並修正後方溜滑梯台階，不解為何突然改成拆除牆面，所幸委員會肯認牆面重要性。

劉先生表示，台灣是民主社會，希望蔡詩萍屆時與當地民意溝通，能秉持公開、透明原則，邀請各方代表出席討論，像是牆面被拆除牽涉兒童遊樂區減少，應要能為兒童利益發聲的人士出席，也盼當地里民、藝術團體能參與討論。小組的立場則是不反對里民或學童新創作品，但舊作品未必要退場，希望牆面不要被拆除，讓記憶與文化持續保留。

北捷表示，將依委員會決議，再加強深化與地方意見溝通，並修正優化計畫後，再送公共藝術審議委員會進行審議。