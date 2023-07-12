國際能源總署（IEA）11日首次發佈估算數據稱，用於純電動車（EV）等的重要礦物市場規模，於去年達到3200億美元。鋰的需求擴大起到重要拉動作用，重要礦物整體市場規模在5年內倍增，且生產和加工集中在中國等部分國家。

日經新聞報導，從純電動車用電池的主要材料鋰來看，2022年的需求增加到5年前的3倍，鈷和鎳分別增加7成和4成。由於純電動車和太陽能發電越來越普及，重要礦物的價格不斷高漲，因此國際能源總署預計到2030年，總體市場規模將進一步擴大到2至3.5倍。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）認為，除了純電動車和可再生能源外，由於向包括核能發電在內的清潔能源轉型，「重要礦物的市場規模可能會實現快速增長」。

另一方面，比羅爾指出，供應重要礦物的國家缺乏多樣性。比如，在全球鋰加工和精煉領域，中國佔到65％。從截至2030年的精煉廠新建計劃來看，同樣有一半集中在中國國內。

報導指，2018年到2021年上半年，中國企業共計向上游的鋰開採投資了43億美元。這相當於資源大國美國、澳洲、加拿大企業投資額總和的2倍，依賴中國供應鋰的情況今後很有可能會持續下去。

此外，全球74％的鈷生產集中在剛果民主共和國。從截至2030年的鎳精煉廠新建計劃來看，印尼佔到近9成。

在稀土方面，全球68％的生產和90％的加工集中在中國。稀土對於純電動車用馬達和風力發電渦輪機使用的永久磁石的生產不可缺少。

報導稱，如果重要礦物的生產和加工集中於部分國家，發生緊急狀況時，供應鏈斷裂的風險就會提高。國際能源總署今後將以30個成員國為中心，討論採購的多樣化、向新的資源國進行共同投資、擴充循環再利用網路等。