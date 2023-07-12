大陸網易汽車報導，中國汽車工業協會發布2023年6月汽車行業產銷情況。汽車產、銷分別達到256.1萬輛和262.2萬輛，環比分別增長9.8％和10.1％，同比分別增長2.5％和4.8％。1-6月，汽車產、銷累計完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3％和9.8％，由於去年6月受燃油車購置稅減半等政策拉動產銷呈現高增長，1-6月累計增速較1-5月回落。

作為車市亮點的新能源汽車、汽車出口和中國品牌繼續延續良好發展態勢。其中新能源汽車快速增長，市場占有率達28.3％；汽車出口增長迅速，上半年已突破200萬輛，對市場整體增長貢獻顯著；中國品牌乘用車市場占有率穩定在50％以上。

報導稱，中國汽車市場在經歷過第一季促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響後，在大陸中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車行銷活動、企業新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節點衝量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長。整體來看上半年行業保持穩健發展，大陸國內市場持續恢復，主要經濟指標持續向好。

展望下半年，中汽協認為，宏觀經濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現有效拉動市場增長，且伴隨政策效應持續顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助於推動行業全年實現穩定增長。但也要看到，當前外部環境依然複雜，一些結構性問題依然凸出，消費需求依然不足，行業運行仍面臨較大壓力，企業經營仍有諸多挑戰，需要保持政策的穩定與可預期，助力行業平穩運行。