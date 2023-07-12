自蔡政府執政以來，農發基金用於產銷調節緊急處理的預算餘年增加，超支情況更是嚴重，調節作物品項更大量增加，審計部與立法院報告均對此提出指正，外界痛批農委會是在砸錢救產銷。農委會主委陳吉仲今(12)日表示，極端氣候正影響我國農業，因此在產銷調節下才會和原來的預算編列數不同，是機動調整所致。

根據審計部110年度中央政府總預算查核報告指出，近5年(106-110年度)農業發展基金中的「農產品產銷調節緊急處理計畫」經費中，除107年度外，每年均超支，110年度執行金額3億5922萬餘元，雖已較108年度之的6億5951萬餘元及109年度的4億4369萬餘元為低，但仍存有1億6840萬餘元的高額超支情形，110年度執行金額占預算數1億9082萬餘元的188.25％。

該報告另指出，產銷緊急調節的農糧作物品項由106年度的柑桔、香蕉2 項，增加至110年度的香蕉、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果、檸檬、甘藍、短期葉菜、結球白菜、紅豆、落花生、玉荷包、破布子、葡萄、鳳梨釋迦、蓮霧等16項；除調節品項逐年增加外，部分農糧作物如香蕉、柑桔、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果等連續多年均出現產銷失衡而須緊急調節情形，顯示現階段由生產端源頭管理及預警等輔導措施成效尚屬有限。

陳吉仲今日對此表示，農業的生產容易受到氣候條件的改變，而極端的氣候事件正在影響台灣整個農業部門，所以相關的產銷調節就需要機動的來調整，目標就是要讓所有過去這幾年農民的收入要高於生產成本，否則農漁民絕對不會有願意來從事農業生產。

陳吉仲強調，上述原因就是為何產銷調節經費會有跟原來的預算編列不一樣，因為無法掌控所有氣候條件對產業的影響，今年是水果的大年，很多的水果都大豐收，但去年國內的水果產量就遭受天候的嚴峻影響。