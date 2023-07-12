過敏性鼻炎鼻噴劑艾敏釋（Avamys）自今年4月起爆缺貨，基層醫師、藥師至今仍叫不到貨，怨食藥署處理慢半拍。食藥署今日召開記者會表示，國內除艾敏釋目前尚未有學名藥可生產製造外，還有其他9張具有同療效的學名藥許可證，呼籲基層診所、藥局以及大型醫療機構踴躍訂購，產能絕對沒問題。

在高雄林園基層診所服務的感染科醫師李韋辛日前指出，艾敏釋現在已沒庫存，雖然這款藥在全世界陸續傳出短缺，但為何日本能在學名藥專利期一到就取得製作權？讓藥物銜接沒有空窗，而台灣食藥署卻辦不到？

食藥署對此駁斥，艾敏釋鼻用噴液懸浮劑為含Fluticasone Furoate類固醇成分之鼻噴劑藥品，目前國內尚未有學名藥廠生產製造是因為原廠在台的專利到期日為112年11月27日，目前已有業者申請查驗登記並完成審查，等原廠專利期滿後即可進行生產。

也就是說，國內這一波艾敏釋的缺藥潮，至少要等到今年底才有辦法獲得解決。食藥署副署長陳惠芳表示，艾敏釋缺藥係因全球供應鏈影響，以及國內需求增加所致，今年1～4月艾敏釋的每月用量高達13萬支，遠高於去年同期的10萬支，因此目前採控貨供應。

陳惠芳說，目前國內艾敏釋庫存僅剩約10萬支，不過廠商回覆在7、8月還陸續會有輸入的動作，食藥署將持續監測藥品輸入情形。

至於到今年底前的艾敏釋短缺問題該如何解？陳惠芳呼籲，醫療院所可多加利用具相同療效的藥品，如內舒拿（Nasonex）、布地奈德（Budesonide）、貝克每松（beclomethasone）、去炎松（Triamcinolone）等類固醇鼻噴劑，目前國內共有9張持續供應的藥品許可證，絕對能補足艾敏釋的缺口。

陳惠芳強調，食藥署針對缺藥問題始終以競競業業的態度面對，在4月27日接獲缺藥通報時，4月29日就將相關替代藥品資訊公布在西藥供應資訊平台，同時也函請醫學會轉知會員，絕無任何怠慢。

針對領有艾敏釋鼻用噴液懸浮劑藥品之慢性處方箋病人，陳惠芳表示，已協調業者保留一定數量於中下游藥商並供應給藥局，以利病患就近領藥。