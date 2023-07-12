112學年度分科測驗今(12)日登場，家長與考生在考前一天到雙連文昌宮為考運祈福。(本報資料照)

112學年度分科測驗今(12)日登場，上午舉行首科物理科考試。高中物理老師認為，試題難度適中，文字敘述字量合理，計算量合理，情境題多，符合新課綱探究與實作的素養目標與課程標準；至於題型計算層級則較往年適當，整體試卷難度適中，選擇題與計算題都有相當水準與比例，需反覆閱讀方能完整理解題意，才能回答正確答案。

建國高中物理老師賴奕帆分析，今年度分科測驗物理考試的各單元配分均勻，每一單元的核心概念大抵都融入試題中。基本題型較少，大多數題均極具思考性，無法套用公式就輕易得分，能鑑別考生圖形判斷與理解能力。

賴奕帆認為，本次考試題型普遍具思考性，但解題觀念大致來自課本內容，未悖離課程標準，學生要能理解物理概念並融會貫通，確實理解題意，能取得高分。而計算題型適當、題目敘述靈活，文字敘述與圖像均需理解，難度適中。整份出題的鑑別度高，希望未來出題難度皆能比照今年題型。

至於特色出題上，賴奕帆提到，第3題為新課綱中的不確定度試題，第10題為奈米顆粒探究實作題，第6題為雜耍扔球，第11題為消音器，第14題撲克牌摩擦力，第18題為塑膠瓶的光學折射，第24到26為交流軸向電動機與發電機題組，這些題目為生活情境題，是今年最佳考題。第19題為水波槽實驗，第22-23為水銀氣壓計，屬於偏實驗的題型。

至於考場資訊方面，大考中心表示，截至昨(11)日為止，共46名篩檢陽性考生申請在25間2類備用試場應考。今(12)日上午舉行物理科考試時，則新增4名篩檢陽性考生。共計50名篩檢陽性考生應試，分布在全國14個縣市。

而就報考人數部分，大考中心試務召集人沈青嵩說明，物理科共2萬3057人報考，比去年增加超過8100人，增加幅度達54％，缺考人數為1279人，缺考率5.55％，比去年減少1.1％。

大考中心代理主任黃璀娟說，物理科考試情況良好，截至中午僅有零星幾件手機響等違規情況，沒有攜帶證件10多件。而中午天氣逐漸不穩，有極高的下雨可能，呼籲考生外出用餐時，一定要注意時間，準時回到試場參加考試。