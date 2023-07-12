義大利奢侈品品牌寶格麗（BVLGARI）11日官方微博發布聲明，針對官網上將「中國」與「台灣」並列一事而致歉，強調尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。但大陸官媒《人民日報》在微博發文，指「道歉別弄成專供中國大陸」並配圖。除有寶格麗的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。

寶格麗近日傳出在品牌官網的店鋪分佈訊息中，香港與澳門均加上「中國」二字，但台灣前並未加「中國」二字，引發大陸網友質疑，認為寶格麗此舉是在將台灣單獨列為一個國家。

寶格麗在11日聲明中表示，尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪位址標識誤注，今日發現後已立即糾正對錯誤深表歉意！聲明中也表示，誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。

但《人民日報》隨後在微博發表題為「道歉別弄成專供中國大陸」的文章表示，寶格麗道歉了，寥寥幾句，滿滿求生欲。所謂的「管理疏忽」、「標識誤注」，難以服眾。這個道歉是否「專供」中國大陸？如何從根子上整改？紅線不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！

《人民日報》又在該帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。