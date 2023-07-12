全家便利商店自去年起攜手蟬聯米其林必比登推薦多年的「雙月食品社」，以及擁有百年歷史的臺灣菸酒公司推出多款台味鮮食，上市即獲廣大迴響，不僅雙月聯名夯品銷售逾60萬份，台酒聯名系列推出不到半年更創下億元業績。

「全家」商品本部黃正田副本部長表示，「全家」近年持續透過「品牌聯名」及「品質差異化」二策略推進，其中「品牌聯名」迄今已攜手逾30個品牌、推出超過200款聯名鮮食，且觀察鼎泰豐、山海樓、雙月食品社等「台灣味」聯名鮮食深受消費者喜愛，去年一舉創下近10億元業績，有鑑於此，「全家」今年首度與台酒共推聯名鮮食，將台酒5款經典人氣酒品化作美味的關鍵元素，透過「以酒入料」的差異化策略成功搶市，其中minimore白蘭地葡萄餅乾三明治、白蘭地蘭姆葡萄軟法、花雕雞絲涼麵熱銷近百萬份，不僅創下億元營收，亦顯見消費者對「台味」情有獨鍾。

挾前一波好評熱銷，全家便利商店再度攜台酒、雙月兩大品牌推夏日台味美食，台酒部份包含「白蘭地椰香嫩雞飯」、「花雕三杯雞飯卷」、媽媽煮藝「紹興翅小腿」與minimore甜點「荔枝金萱雙餡泡芙」等4款聯名微醺鮮食；另外，則攜手雙月推出「愛恨椒芝涼拌麵」、「吹風滷味」、「雙月嫩仙草凍」與「雙月檸檬愛玉凍」4款聯名消暑新品，即日起全台4150間「全家」店舖美味登場。

除實體店舖外，「全家」APP「全+1商城」與電商平台「全家行動購」獨家開賣台酒雕嘴滷味、泡麵與雙月食品社仙草雲飲禮盒、烏美汁、剝皮辣椒等多款私房美食，「全家」店長LINE群組「全+1社群電商」亦有雙月「檸檬愛玉凍」與「嫩仙草凍」2款團購夯品；「全家」將持續透過通路之力與本土企業共推在地美味，讓消費者可24小時、隨時隨地到「全家」嚐到正港台灣味！