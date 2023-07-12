52歲NONO（陳宣裕）上月底被網紅「小紅老師」等人正式提告，據知受害者高達25人，今(12日)媒體報導，又有一名曾在《終極一班3》擔任化妝師的施姓女工作人員指控，當年拍攝期間被NONO尾隨跟進女廁強吻，對此，NONO經紀人回應：「交由司法處理」。

NONO於2011年在棒球賽上向朱海君下跪求婚成功，2013年完婚，家庭生活看似美滿，近期網紅小紅老師、Amber等人一一跳出，控訴過去遭NONO性騷擾惡行。據《東森新聞》報導，今又有一名受害者挑明身分站出，表示自己是2013年《終極一班3》劇組化妝師，同時也有經紀人身分，當年曾在片場被NONO強吻，餘悸猶存。

據知，當年NONO首度演出偶像劇《終極一班3》，施姓女化妝師透露，當時大家到偏僻的片場拍戲，她沒想太多就獨自進女廁，沒想到背後跟著NONO，不僅強吻她，還摸胸摸大腿，施女第一時間假裝順從對方，接著拿出手電筒電擊棒反擊，反抗後嚇到NONO，而施女已經將證據請小紅老師交給檢方，北檢最快會在這兩個星期內傳喚NONO到案。

而小紅老師昨晚就預告：「時間不會冤枉一個好人，也不會放過任何一個壞人」，暗批某人是禽獸，對其他人毫無尊重，「爽到就來一發」，提告人數已經超過可以想像的數字，連26個英文字母都不夠用，她感謝私訊想幫忙的律師、計程車司機，呼籲若還有其他受害者不敢發聲，請不要客氣聯絡她，「如果妳曾經受過陳先生的惡行請用力呼喊我，現在不怕了，要走司法，我們來吧！」

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。