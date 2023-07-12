北韓今天上午9時59分（台灣時間上午8時59分），至少發射了1枚彈道飛彈，在飛行了1個多小時後，落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，北韓上午9時59分左右從北韓內陸地區向東方至少發射了1枚彈道飛彈，推測將於上午11時13分落在朝鮮半島東方約550公里處、日本的專屬經濟區外側的日本海。

日本海上保安廳（海巡署）上午11時15分宣布，來自防衛省的情報顯示，北韓發射的彈道飛彈已經落下。

日本防衛省相關人士表示，這枚彈道飛彈很可能是採發射角度比平常還高的高飛軌道（Lofted Trajectory）方式發射。

南韓合同參謀本部表示，北韓於上午10時許，從平壤附近朝日本海的方向發射了1枚長程彈道飛彈。

上一次北韓發射彈道飛彈是在6月15日，當天發射的是2枚短程彈道飛彈，被推測是落在日本石川縣外海的專屬經濟區內側。