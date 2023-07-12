中央氣象局長鄭明典將在7月16日屆齡退休，擔任局長3年多以來，都沒有颱風中心登陸台灣，不少網友祝賀他榮退，結果鄭明典上午PO出最新天氣預測圖指出，周日（7/16）他退休當天低壓系統或颱風竟在台灣東部海域，距離台灣超近，直呼別開玩笑了，「走遠一點，不要來鬧！」

菲律賓東方海面目前有低壓系統發展，氣象局表示，周日至下周二（16至18日）低壓系統將進入南海接近台灣，有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，鄭明典今天在臉書PO出一張周日（16日）的台灣天氣預測圖指出，「甚麼！不要開玩笑，竟然是我退休當天的預測圖！」只見預測圖顯示，低壓系統就在台灣東部海域上，接近台灣，且強度逐漸增強，讓鄭明典大呼「走遠一點，不要來鬧」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天也在臉書提到，菲律賓東方的95W屬於一個大型低壓帶，環流很廣，持續整合當中，也因此發展速度較為緩慢，根據模式預估，這個低壓帶中95W東側還會有一個低壓形成，彼此牽制下，會讓情勢更加複雜，未來幾天多注意其發展，天氣終於不無聊了。

氣象局表示，周日至下周二菲律賓東方海面到南海的大低壓帶北移，接近台灣，低壓帶中可能有熱帶系統發展，可能增強成熱帶性低氣壓或颱風，受低壓帶影響，台灣天氣轉不穩定，整天可能都有雨。