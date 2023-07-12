日本福島核處理水排放在即，由於這是人類史上第一起大規模核處理水排放，引發全球關注，鄰近的亞洲各國也為此爭辯不斷。日本當局為了強調排放的安全性，展開了一連串宣導，也利用核處理水來飼養海洋生物，並透過影音平台進行直播，不過部分民眾仍然認為這些都是宣傳手段，不願買單。

根據半島電視台（Al Jazeera）12日報導，儘管日本獲得國際原子能總署（IAEA）保證，指出經過2年的審查，核處理水排放入海「符合國際安全標準」，對人類和環境放射性影響「微乎其微」，部分民眾還是抗議不斷，尤以漁民反對最為劇烈。

為了取信於民，經營福島第一核電廠的東京電力公司（Tokyo Electric Power Co, TEPCO）特地在核電廠飼養比目魚和鮑魚。他們設置了2個養魚水槽，藍色水槽使用一般海水，黃色水槽用的是含有核處理水的海水，並從11日起透過YouTube實況轉播，以向民眾證明2種水質毫無差異，海洋生物在核處理水中也能安全生活。

東京電力公司在福島核電廠飼養比目魚和鮑魚，並透過影音平台進行直播。

此外，日本政府也在全國各地舉行宣導活動。在各地高中，當局舉辦一場又一場論壇，「為肩負未來重任的年輕世代提供機會，讓他們可以了解並思考相關問題。」自8月起，當局也將在電視和火車站公布核處理水排放的細節。

日本政府也成立漁業基金，提供漁民經濟支援，並舉辦美食觀光活動，請來知名網紅推廣福島當地食品，不過仍有民眾不買單，認為種種舉措帶有「宣傳」意味。經常報導福島核處理水相關議題的獨立記者牧內翔平說：「針對應該如何處理核污水一事，政府沒有進行公開討論，只是片面告知民眾，說這個計畫是安全的。」

核處理水排放安全問題引發南韓民眾恐慌，爆發海鹽、水產搶購潮。南韓政府7日公開為福島核處理水背書。圖為首爾海鮮市場。（圖／美聯社）

來自馬紹爾群島的反核人士拉庫勒（Bedi Racule）也表示擔憂：「如果日本真是我們的朋友，那就不該排放（核處理水），對太平洋國家造成跨境傷害。」他也提到日本對太平洋島國的發展援助，包括貸款、海軍建設和人道援助：「人們擔心，日本和其他超級強權把發展援助當作政治工具，試圖分化、征服太平洋島國的領導人，以謀求他們自己的利益。」馬紹爾群島曾在1946年至1958年間，被美國當作原子彈的試驗場。