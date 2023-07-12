中國大陸外交部駐港公署網站12日消息，針對美國白宮宣布再次延長所謂「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」，無理干涉中國內政和香港事務，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，中國大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，美方故伎重演、老調重彈，泛化國家安全概念，將香港與其「國家緊急狀態」掛鉤，妄稱所謂「香港局勢」對美國家安全構成威脅，以國內法為依據繼續對港進行無理單邊制裁，棄國際原則於不顧，置國際道義若罔聞。這是美方「亂港大計」泡湯之後的氣急敗壞，「以港遏華」圖謀挫敗之後的黔驢技窮，只會進一步暴露其色厲內荏的「紙老虎」本質，只會讓世人更加看清其毫無底線、唯我獨尊、唯恐天下不亂的強盜邏輯和霸權行徑。

發言人表示，中共中央堅持全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持中共中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。在《國安法》和新選舉制度護佑下，新一屆香港特區政府與社會各界「砥礪奮進」，書寫「良政善治新篇章。隨著中國式現代化建設的不斷推進，一個安居樂業、更有希望、更團結的香港，將在融入國家發展大局的進程中創造更多精彩。

發言人強調，謊言千遍終是謊言，制裁再多也是廢紙一張。香港由治及興的歷史大勢不容逆轉，「一國兩制」行穩致遠的步伐不容阻擋。在香港回歸26年後的今天，外部勢力任意對香港事務「指手畫腳」、對中國「頤指氣使」的日子一去不返，企圖通過施壓和制裁迫使吞下損害國家主權安全發展利益苦果的日子一去不返。敦促美方立即停止自取其辱的政治鬧劇，立即放棄「以港遏華」的「癡心妄想」，不要在「錯誤道路」上越走越遠。