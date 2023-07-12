民進黨立委高嘉瑜11日在臉書發出詐騙集團的截圖，詐騙集團以「大家好，我是高嘉瑜」開頭，並以投資為話術，但照片卻放上一張國民黨台北市議員游淑慧和高嘉瑜的照片。游淑慧今表示，她唱歌比高好聽一點，兩人除個子外並不相似，但高都已經自詡是致力於防堵詐騙，只能證明數位發展部不受教，面對強力監督還混水摸魚。

高嘉瑜11日在臉書發出詐騙集團的截圖，詐騙集團以「大家好，我是高嘉瑜」開頭，並以投資為話術，但照片游淑慧和高嘉瑜的照片。她說，詐騙集團真的越來越瞎了，高嘉瑜只有一個，請認明會唱歌的才是高嘉瑜。

游淑慧留言回覆，高是執政黨立委，面對猖獗的詐騙，不應該用這種嬉皮笑臉的態度應對。連立委都被冒名詐騙了，應該好好監督數位部打詐工作。立委的詐騙案，警察會立刻辦理，但民眾被詐騙只是無窮盡痛苦。高嘉瑜則說，她是立院對於打詐議題最用心也監督最用力的人，並促成「證券投資信託及顧問法修正草案」修正通過。

游淑慧今表示，她唱歌比嘉瑜好聽一點不會分岔，頭髮長度也差很多，除了個子差不多以外，應該沒有相似的。但面對詐騙不應該以玩笑方式面對，詐騙集團敢大膽冒用立委，代表已經猖獗到難以想像的地步。

她痛批，數位發展部應該好好動起來，7月份才祭出7招打炸，卻打到連委員都被利用，高嘉瑜說自己強力監督，那就只能證明數發部不受教，面對強力監督還混水摸魚。除了詐騙集團很瞎，連人都搞不清楚外，數位發展部也很瞎。