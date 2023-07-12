【全程字幕】有望同框？「他」將出席全國正副議長聯誼會 侯友宜：我們互動一定非常自然 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜今天將赴台東參加全國正副議長聯誼會晚宴，他表示，與鴻海創辦人郭台銘互動非常自然，大家都是中華民國派，晚間是否與郭台銘見面，尊重主辦單位安排。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜及郭台銘獲邀參加今晚在台東舉辦的全國正副議長聯誼會晚宴。是否安排同桌，前台東縣長吳俊立表示，「視情況」。

侯友宜今天上午主持新北市政會議後，接受媒體聯訪。媒體提問，今晚是否會與郭台銘見面，有人說郭台銘最近動作不斷這是第2次賭輸翻桌，如果今晚碰到郭台銘，想要向郭台銘講什麼。

對此，侯友宜說，是否見面，尊重主辦單位安排。他與郭台銘彼此認識，互動也非常自然，最重要的是，彼此都是中華民國派，大家都有共同的心願，都要團結面對、同心齊力讓國家繁榮安定和平，為中華民國多盡一分心力。

媒體詢問，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰11日下午接受中廣董事長趙少康網路專訪時表示侯友宜像「拉丁美洲左派領導人出來的總統」，與民眾很近，是由下而上，治理新北市政績很好，對此看法。

侯友宜回答，金溥聰說的就是親民、愛民、接地氣，他出生的背景、生活的環境，他是在菜市場、爸爸豬肉攤長大的，一路走來戰戰兢兢努力做事，接地氣與市民在一起，盼望融入市民並瞭解、解決市民所遭遇問題。（編輯：戴光育）1120712