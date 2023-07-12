在岸價（CNY）12日開盤報7.1960元，隨即升破7.19元，高見7.1839元；離岸價（CNH）一度升至7.1862元。截至10：30，分別報7.1873元及7.1869元。

官方12日開出的中間價報7.1765元，較上日報7.1886元，升121基點（bp）或0.17％。

對於人民幣匯率7月走勢，中金公司外匯專家李劉陽分析，隨著穩匯率政策的逐步加碼，順周期和單邊的行為或將得到一定遏制，有利於匯率的邊際止穩，而經濟預期一旦扭轉，那麼反身性的力量或將帶動匯率快速回升。

展望下半年人民幣匯率，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，多空因素交織之下，短期內人民幣匯率可能承壓，第四季有望逐步止穩，下半年經濟基本面趨穩是人民幣匯率維持基本穩定基礎，加上國際收支整體將呈一定規模順差，人民幣國際化步伐加快有助於增加國際市場人民幣需求。