近日北科大資財營嗑光快炒店2大桶白飯，事後又在Google評論狂洗1星負評惹議。針對國人食米量下降的年代中，還有學生對白飯充滿「熱愛」，農委會主委陳吉仲今(12)日欣慰的說，喜見年輕人願意吃白飯。

農委會今日舉辦「第3屆全國10大綠色照顧優良典範獎啟動暨3周年成果記者會」，針對「白飯之亂」的議題，陳吉仲受訪指出，很高興看到年輕人願意吃國產白米飯，也希望國人都能一起來消費國產米，國內稻米耕作面積有20幾萬公頃，每年有150多萬公噸的稻穀，產量非常豐富，品質也有大幅度提升。

陳吉仲說，魯肉飯不一定要吃5碗或10碗，飲食均衡、吃得剛好才更健康，食農教育會請農糧署、輔導處各單位來多加推廣，只要國人多吃一口白米就是在保護了20幾萬公頃的水稻田，也確保糧食安全，綠油油的水稻田和地下水涵養也都能同時確保，呼籲大家多多消費國產米。

至於是否會找北科大學生代言白米推廣？陳吉仲未正面回應，僅強調食農教育是全面性的，希望所有團體、學者專家、各農漁會、社區等都可以一起推廣台灣的白米。