和平山區11日一陣大雨後，造成東崎路1段20.5公里處發生落石。（警方提供）

員警利用交通錐底座充當推土機，將路面泥土和碎石推至路旁，恢復道路順暢。（警方提供）

台中市和平山區11日一陣大雨後，造成東崎路1段20.5公里處發生落石，員警為求時效，在細雨中將大石頭搬至路旁，並利用交通錐底座充當推土機，將路面泥土和碎石推至路旁，恢復道路順暢。

和平警分局桃山派出所長楊泱清、警員王國鴻於昨下午4時許巡邏途中，行經東崎路1段20.5公里處，遇見道路上一大片落石，影響單線通行。

員警下車擺設交通錐警示，考量通報權責單位無法立即前來清除，該路段又是彎道，易因視線不良造成行車危險，又擔心騎士過灣時輾壓土石容易滑倒，為維護用路安全，員警在細雨中將大石頭搬至路旁，及利用交通錐底座充當推土機使用，將路面泥土和碎石推至路旁，恢復道路順暢。

和平警分局提醒，近日山區偶有午後陣雨，易造成土石鬆動，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿違規超車、超速，若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。