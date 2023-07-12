「如果微信顯示已讀」衝熱搜 業者回：放心 沒有如果 12:002023/07/12 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微信。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖／微博截圖 7月12日上午，如果微信顯示已讀的話題衝上大陸微博熱搜榜。騰訊微信團隊中午發文回應稱，「放心，沒有如果」。 大陸網信辦再為自媒體畫紅線 新規亮點解讀 北約指大陸構成挑戰 北京嗆：堅決反對「東進亞太」 陸國產車市占瘋狂崛起 外媒驚嘆：西方車廠時代落幕 #微信 #已讀 #大陸 #熱搜 也許您會感興趣 推薦閱讀 英官員批港警搜查羅冠聰在港寓所 大陸使館回應：依法辦案 11:042023/07/12 兩岸 大陸逾6成畢業生想當網紅 業界：直播帶貨紅利期已過 10:272023/07/11 兩岸 防「歪曲史實」、「戲說歷史」 陸博物館禁私人講解 10:442023/07/11 兩岸 會見亞行行長 李強：盼續支持和參與中方改革開放進程 09:062023/07/12 兩岸 大陸爆「通貨緊縮」危機 經濟衝擊火燒全球：美國也慘了 12:342023/07/12 財經 大陸地方債發行第三季迎高峰 財政支持力度將持續加大 10:342023/07/12 兩岸 大陸國航航班空中嚴重顛簸兩次 首次安全提醒救大家 09:172023/07/11 兩岸 永冠6月出貨噸數及營收雙雙下滑 13:142023/07/11 財經 北京正式試點無人駕駛計程車 將顛覆出行與生活 11:392023/07/11 兩岸 庫存積壓達歷史高位 陸逾9成二手車商虧損 16:302023/07/11 兩岸 中國大陸限制鎵出口 全球電動車廠商心慌慌 18:072023/07/11 國際 陸限制出口 全球傾「鎵」蕩產 驚爆囤購潮 21:332023/07/11 國際 大陸6月信貸、融資雙好於市場預期 住戶貸款回暖明顯 20:562023/07/11 兩岸 風水輪流轉？ 奧迪正考慮向陸車企購買電動車技術 11:202023/07/12 兩岸 名家觀點》霍建國：大陸增強應對美方科技遏壓的底氣 09:492023/07/11 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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