台北市南京西路日前出現長20公尺、寬15公尺且深度約2.5公尺的坑洞，儘管最近天氣異常炎熱，但北市府各局處人員仍在現場緊急搶修趕進度，個個忙得揮汗如雨，讓台北市副市長李四川有感而發道，昨（11）日傍晚下的一場大雨，不知道是不是連老天也被感動，才會下雨幫大家降溫。

北市南京西路日前突然出現一個巨大坑洞，北市府各局處人員緊急趕往現場了解情況，而因這幾天的天氣非常炎熱，台北甚至飆出38度的高溫，李四川因此請環保局啓動防熱機制，以汙水處理廠的再生水噴灑道路，以達到降溫的效果，避免現場工作人員中暑。

台北市長蔣萬安也體恤現場人員的辛勞，不只多次到場關切，還在深夜未有隨扈、獨自一人的狀況下，帶消夜、飲料感謝工作人員努力修復現場。

李四川今日在臉書發文，透露出問題的管線已在凌晨完成更新，目前正在執行路面的刨鋪，若下午透地雷達檢測沒問題，那今日下班前就可以開放通車。他說，看著現場上百位施工人員在努力，讓他非常的感動與感謝，而昨天傍晚下了一場大雨，「不知道是不是老天也感動，也下雨幫我們降溫！」