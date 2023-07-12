4公車在重慶北路發生連環追撞。（圖 / 警方提供）

北市重慶北路12日上午9時39分發生公車追撞意外，1部北往南的國光客運，從公車專用道行經民生西路、重慶北路口時未及時煞停，連環追撞前往3部公車，事故造成1名駕駛、5名乘客受傷，目前均送往中興醫院治療。

警方隨後到場排除狀況，初查4名駕駛均無酒駕情形，現已調閱路口監視器及行車紀錄器，進一步釐清事故發生原因，警方指出，依據道路交通安全規則第94條規定，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，與前車保持安全距離，遵守交通規則，避免車禍發生。