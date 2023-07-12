2024總統大選各陣營戰將底定，民進黨立委林俊憲12日廣播節目專訪分析，若民進黨總統參選人暨副總統賴清德要取得勝選，關鍵是南部縣市須大贏，且要單獨過半，而賴過去執政的台南本命區，預估可拿6成選票，又因立委選舉深受總統選戰影響，若民進黨南部執政縣市有立委落選，賴清德就不會當選，尤其是台南。

明年大選呈現三腳督態勢，民進黨由身兼黨主席的副總統賴清德出馬，國民黨徵召新北市長侯友宜出戰，民眾黨由黨主席、前台北市長柯文哲親征。當前多份民調顯示賴清德支持度暫居第一，而國民黨因整合問題，加上黨內頻傳「換侯」，民調屢次掉到第三名。

林俊憲直言，「換侯不可能」，假使7月23日國民黨全代會未影響侯友宜，換侯陰影就會消失，屆時民調不只回穩，還會上升，且國民黨掌14個縣市執政資源，北部實力強，立委席次也有38席，實力不容小覷，仍舊是民進黨的主要對手，執政黨會謹慎面對。

林俊憲坦言，當前賴清德必須思考為何無法突破支持度天花板，但民進黨執政8年下來，難免有包袱，面對人民最有感的詐騙問題，即便成立數位部也成效有限，導致民眾怨氣無處發，最後這些不滿都會反映在民調上，外役監議題也是如此。

林俊憲認為，明年選舉是三腳督，選票必定呈現游移亂局，賴清德還是很有機會贏，但要取得勝選，關鍵是南部縣市如嘉義、台南、高雄、屏東需大贏，且要單獨過半；由於賴曾擔任台南市長，本命區有機會拿下6成選票，而立委選舉深受總統影響，要互相拉抬，若民進黨南部執政縣市有立委落選，賴清德就不會當選，尤其是台南。