菲律賓籍52歲胡姓女子涉嫌在台向同鄉放高利貸，被害人清一色為女性看護及幫傭，借款年利率高達420％，延遲還款即向法院聲請強制扣薪及言詞恐嚇。新北市刑警大隊獲報，與金山警分局、移民署北區事務大隊組成專案小組，在新北、桃園執行搜索，將胡女及同夥共4人拘提到案。

警方調查，胡女結婚來台逾15年，已領有我國身分證，長期與另3名菲籍女子經營地下錢莊，由3名同夥找尋需錢孔急的同鄉放貸，多名被害人向胡女借款1萬至5萬元不等，本金雖然不高，但因年利率高達420％，仍致被害人無力償還。胡女仗勢被害人在台無親無故，不僅言詞恐嚇威脅生命安全，甚至指派菲律賓當地同夥至被害人在菲律賓住家恐嚇騷擾，造成被害人惶恐，因而報案求援。

經專案小組兵分多路執行搜索，查扣贓款13萬餘元、銀行存摺、借據及帳冊等證物。偵訊後，警方依組織犯罪條例及重利、恐嚇罪嫌將胡女等人移送新北地檢署偵辦。